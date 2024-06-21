Україна отримає Patriot від Нідерландів і ще однієї країни

Patriot (фото - ЕРА)

Нідерланди та ще одна країна збираються поставити Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Про це оголосила міністерка оборони Кайса Оллонгрен, передає нідерландське видання NL Times.

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За її словами, Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати компоненти, які потім можуть бути сформовані у повну систему ППО, робота над цим тривала деякий час.

Міністерка не захотіла розкривати, хто з іншої країни допомагає постачати систему – вважає, що залучена країна повинна сама про це оголосити.

Також вона не повідомила, коли саме система Patriot потрапить до України, щоб цю інформацію не дізнались росіяни.

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом атакам Росії. Вона вважає, що це "дуже хороша новина", що Румунія оголосила про постачання системи Patriot цього тижня.

Міністерка додала, що США також працюють над тим, щоб більше допомагати українським військовим зусиллям.

13 червня глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США не передаватимуть Україні Patriot з Польщі – йде робота з іншими союзниками.

20 червня Румунія оголосила, що передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

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