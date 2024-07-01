У Повітряних силах прокоментували можливе надання Україні Patriot з Ізраїлю

Україна вже працює з системами ППО Hawk, які теж не нові і є попередниками Patriot, наголосив Євлаш

ЗРК Patriot (Фото: X-акаунт Олексія Резнікова)

Україні потрібні будь-які системи протиповітряної оборони для відбиття російських атак. Так речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону прокоментував інформацію видання Financial Times про те, що Ізраїль може передати Києву системи Patriot, які вважаються застарілими.

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"Про кількість і модифікацію мені наразі складно сказати, оскільки ми працюємо вже безпосередньо з тим, що нам передадуть. За це відповідають інші люди", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що Україна вже працює з системами ППО Hawk, які теж не нові та є попередниками Patriot.

"Вони досить ефективно зараз себе зарекомендували й результативно протистоять російським і ракетам, і безпілотним літальним апаратам. Тому нам важливі будь-які системи, які нам вже надавали партнери, які нам можуть допомогти відбивати повітряні удари та відлякати російську армійську і тактичну авіацію", – сказав речник ПС.

Він констатував, що Україна "гостро" потребує систем ППО та ракет до них, а вся допомога від партнерів координується.

Відповідаючи на запитання про те, що Україна може отримати Patriot модифікації PAC-2, а також ракети до них, Євлаш відповів, що це неабияк допоможе українській ППО. Він додав, що Сили оборони успішно поєднують радянські системи із сучасними комплексами.

27 червня FT писало, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей протиповітряної оборони Patriot. Угоду ще не завершено, вона, найімовірніше, передбачатиме відправлення Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім – до України.

13 червня глава Пентагону повідомив, що США не передаватимуть Україні Patriot з Польщі – йде робота з іншими союзниками.

20 червня Румунія оголосила, що передасть Україні систему ППО Patriot.

21 червня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна разом із ще однією державою збираються надати Україні систему Patriot.

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