Україна, США та Ізраїль домовляються про передання восьми батарей Patriot – FT

Передання може ознаменувати зміну у відносинах Ізраїлю з Москвою

Patriot (Фото - ЕРА)

США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на неназваних осіб, поінформованих у цьому питанні.

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Угоду ще не завершено, вона, скоріш за все, передбачатиме відправлення Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім – до України, заявляє видання.

П'ятеро осіб, поінформованих у цим питанням заявили FT: міністри та високопосадовці трьох країн обговорювали цю угоду, котра може ознаменувати зміну у відносинах Ізраїлю з Москвою.

Ізраїль заявив у квітні, що почне виводити з експлуатації вісім своїх батарей Patriot, котрим понад 30 років, – натомість їх замінять більш досконалими системами.

Але батареї, котрі використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС, ще не були виведені з експлуатації – це пов'язано з побоюваннями, що напруженість із підтримуваною Іраном ліванською Хезболлою може перерости у повномасштабну війну.

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Якщо ізраїльські Patriot передадуть Україні, то це стане кроком у зміні обороноздатності України, зауважує FT. Наразі у країни є щонайменше чотири такі системи від США та Німеччини.

Ізраїль обережно ставився до того, аби займати чиюсь сторону у російсько-українській війні - враховуючи вплив, який Москва має в Сирії, де ізраїльська авіація часто діє проти підтримуваних Іраном сил, пояснює видання.

Проте, зауважує медіа, посадовці США намагалися переконати уряд Біньяміна Нетаньяху в тому, що дедалі тісніші зв’язки Росії з Іраном, зокрема у сфері військового співробітництва, є більш актуальною проблемою.

У цілому, Сполучені Штати щорічно налають Ізраїлю близько $3,8 млрд на військову підтримку, а до квітня виділили додаткові $14 млрд як екстрені кошти для свого союзника після початку війни з ХАМАС.

Поки обговорювалася передача всіх восьми Patriot, четверо співрозмовників заявили FT, що не всі системи ППО врешті-решт можуть відправитися в Україну.

Троє співрозмовників видання повідомили: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба останніми тижнями проводив переговори з цього приводу зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, а радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван принаймні двічі спілкувався з цього питання з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Кулеба повідомив FT, що Україна продовжує співпрацювати з різними країнами для отримання додаткових Patriot – і ще раз закликав надати це ППО всіх, у кого воно є.

Співрозмовник медіа стверджує, що окрім переговорів зі США, Україна також вела діалог з Ізраїлем щодо Patriot.

Уряди США та України відмовилися від коментарів виданню, Міноборони Ізраїлю не відповіло на запит FT.

Ізраїльські батареї Patriot M901 PAC-2 старіші аніж ті, що вже отримала Україна, але все ще є сумісними з новітніми, заявили експерти виданню.

Один зі співбесідників FT повідомив, що в Ізраїлі є достатньо ракет для Patriot. Аналітики заявили ЗМІ, що ці старі ракети мають більшу дальність та боєзапас, ніж новіші моделі – за допомогою них можна було б перехоплювати російські літаки, котрі б'ють по Україні керованими авіабомбами.

Колишні чиновники та аналітики заявили медіа, що ізраїльські Patriot, скоріш за все, будуть продані назад до Сполучених Штатів – а ті потім можуть відправити їх в Україну.

13 червня глава Пентагону повідомив, що США не передаватимуть Україні Patriot з Польщі – йде робота з іншими союзниками.

20 червня Румунія оголосила, що передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

21 червня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна разом із ще однією державою збираються поставити Україні систему Patriot.

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