Україна, США та Ізраїль домовляються про передання восьми батарей Patriot – FT
США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на неназваних осіб, поінформованих у цьому питанні.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Угоду ще не завершено, вона, скоріш за все, передбачатиме відправлення Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім – до України, заявляє видання.
П'ятеро осіб, поінформованих у цим питанням заявили FT: міністри та високопосадовці трьох країн обговорювали цю угоду, котра може ознаменувати зміну у відносинах Ізраїлю з Москвою.
Ізраїль заявив у квітні, що почне виводити з експлуатації вісім своїх батарей Patriot, котрим понад 30 років, – натомість їх замінять більш досконалими системами.
Але батареї, котрі використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС, ще не були виведені з експлуатації – це пов'язано з побоюваннями, що напруженість із підтримуваною Іраном ліванською Хезболлою може перерости у повномасштабну війну.
Читайте також: Наступ Ізраїлю на Ліван загрожує відповіддю Ірану, США навряд чи зможуть допомогти – Пентагон
Якщо ізраїльські Patriot передадуть Україні, то це стане кроком у зміні обороноздатності України, зауважує FT. Наразі у країни є щонайменше чотири такі системи від США та Німеччини.
Ізраїль обережно ставився до того, аби займати чиюсь сторону у російсько-українській війні - враховуючи вплив, який Москва має в Сирії, де ізраїльська авіація часто діє проти підтримуваних Іраном сил, пояснює видання.
Проте, зауважує медіа, посадовці США намагалися переконати уряд Біньяміна Нетаньяху в тому, що дедалі тісніші зв’язки Росії з Іраном, зокрема у сфері військового співробітництва, є більш актуальною проблемою.
У цілому, Сполучені Штати щорічно налають Ізраїлю близько $3,8 млрд на військову підтримку, а до квітня виділили додаткові $14 млрд як екстрені кошти для свого союзника після початку війни з ХАМАС.
Поки обговорювалася передача всіх восьми Patriot, четверо співрозмовників заявили FT, що не всі системи ППО врешті-решт можуть відправитися в Україну.
Троє співрозмовників видання повідомили: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба останніми тижнями проводив переговори з цього приводу зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, а радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван принаймні двічі спілкувався з цього питання з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Читайте також: США передаватимуть ракети для ППО спочатку Україні, а потім іншим країнам – Білий дім
Кулеба повідомив FT, що Україна продовжує співпрацювати з різними країнами для отримання додаткових Patriot – і ще раз закликав надати це ППО всіх, у кого воно є.
Співрозмовник медіа стверджує, що окрім переговорів зі США, Україна також вела діалог з Ізраїлем щодо Patriot.
Уряди США та України відмовилися від коментарів виданню, Міноборони Ізраїлю не відповіло на запит FT.
Ізраїльські батареї Patriot M901 PAC-2 старіші аніж ті, що вже отримала Україна, але все ще є сумісними з новітніми, заявили експерти виданню.
Один зі співбесідників FT повідомив, що в Ізраїлі є достатньо ракет для Patriot. Аналітики заявили ЗМІ, що ці старі ракети мають більшу дальність та боєзапас, ніж новіші моделі – за допомогою них можна було б перехоплювати російські літаки, котрі б'ють по Україні керованими авіабомбами.
Колишні чиновники та аналітики заявили медіа, що ізраїльські Patriot, скоріш за все, будуть продані назад до Сполучених Штатів – а ті потім можуть відправити їх в Україну.
- 13 червня глава Пентагону повідомив, що США не передаватимуть Україні Patriot з Польщі – йде робота з іншими союзниками.
- 20 червня Румунія оголосила, що передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
- 21 червня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна разом із ще однією державою збираються поставити Україні систему Patriot.
Читайте також: У США "дуже стурбовані" ризиком повномасштабної війни між Ліваном та Ізраїлем – Reuters