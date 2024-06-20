США передаватимуть ракети для ППО спочатку Україні, а потім іншим країнам – Білий дім
США передаватимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS спочатку Україні, а вже потім всім іншим країнам-замовникам. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає Barron's.
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За його словами, американський уряд ухвалив важливе, але непросте рішення: змінити пріоритети у наданні союзникам, зокрема, ракет для Patriot і NASAMS, щоб вони насамперед надходили Україні.
"Ми змінимо пріоритети в постачанні цієї продукції, щоб ракети, які сходять із конвеєра, тепер були поставлені Україні. Постачання ракет, які замовили інші союзники, буде відкладено", – сказав Кірбі.
Раніше з подібною заявою виступив президент Джо Байден. Він заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн.
- 11 червня 2024 року Зеленський повідомив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.
- 12 червня Нідерланди ухвалили рішення щодо передання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot.
- 13 червня очільник Міноборони Німеччини заявив, що країна не зможе поставити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передання більшої кількості.
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