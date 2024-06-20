США передаватимуть ракети для ППО спочатку Україні, а потім іншим країнам – Білий дім

Йдеться, зокрема, про ракети до систем Patriot та NASAMS

Джон Кірбі (Фото: ЕРА)

США передаватимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS спочатку Україні, а вже потім всім іншим країнам-замовникам. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає Barron's.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, американський уряд ухвалив важливе, але непросте рішення: змінити пріоритети у наданні союзникам, зокрема, ракет для Patriot і NASAMS, щоб вони насамперед надходили Україні.

"Ми змінимо пріоритети в постачанні цієї продукції, щоб ракети, які сходять із конвеєра, тепер були поставлені Україні. Постачання ракет, які замовили інші союзники, буде відкладено", – сказав Кірбі.

Раніше з подібною заявою виступив президент Джо Байден. Він заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн.

11 червня 2024 року Зеленський повідомив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.

12 червня Нідерланди ухвалили рішення щодо передання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot.

13 червня очільник Міноборони Німеччини заявив, що країна не зможе поставити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передання більшої кількості.

Читайте також: США про Patriot для України: З Польщі не дамо, працюємо з іншими партнерами