США будут передавать ракеты для ПВО сначала Украине, а затем другим странам – Белый дом

Речь идет, в частности, о ракетах к системам Patriot и NASAMS

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

США будут передавать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS сначала Украине, а потом всем остальным странам-заказчикам. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Barron's.

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По его словам, американское правительство приняло важное, но непростое решение: изменить приоритеты в предоставлении союзникам, в частности, ракет для Patriot и NASAMS, чтобы они в первую очередь поступали Украине.

"Мы изменим приоритеты в поставке этой продукции, чтобы ракеты, сходящие с конвейера, теперь были поставлены Украине. Поставки ракет, заказанные другими союзниками, будут отложены", – сказал Кирби.

Ранее с подобным заявлением выступил президент Джо Байден. Он заявил, что США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а уже потом – своим заказчикам из других стран.

11 июня 2024 года Зеленский сообщил, что надеется, что союзники передадут Украине еще два-три Patriot в ближайшее время.

12 июня Нидерланды приняли решение о передаче Украине радиолокационной станции и трех пусковых установок в системы противовоздушной обороны Patriot.

13 июня глава Минобороны Германии заявил, что страна не сможет поставить Украине более трех обещанных систем противовоздушной обороны Patriot – у государства нет возможностей для передачи большего количества.

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