Украина, США и Израиль договариваются о передаче восьми батарей Patriot – FT

Передача может ознаменовать изменение в отношениях Израиля с Москвой.

Patriot (Фото – EPA)

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми батарей противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванных лиц, информированных в этом вопросе.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Соглашение еще не завершено, оно, скорее всего, будет предусматривать отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем в Украину, заявляет издание.

Пятеро человек, проинформированных по этому вопросу, заявили FT: министры и чиновники трех стран обсуждали это соглашение, которое может ознаменовать изменение в отношениях Израиля с Москвой.

Израиль заявил в апреле, что начнет выводить из эксплуатации восемь своих батарей Patriot старше 30 лет – их заменят более совершенными системами.

Но батареи, которые использовались в нынешней войне Израиля с группировкой ХАМАС, еще не были выведены из эксплуатации – это связано с опасениями, что напряженность с поддерживаемой Ираном ливанской Хезболлой может перерасти в полномасштабную войну.

Читайте также: Наступление Израиля на Ливан грозит ответом Ирана, США вряд ли смогут помочь – Пентагон

Если израильские Patriot передадут Украине, это станет шагом в изменении обороноспособности Украины, отмечает FT. Сейчас у страны есть, по меньшей мере, четыре такие системы от США и Германии.

Израиль осторожно относился к тому, чтобы занимать чью-либо сторону в российско-украинской войне – учитывая влияние, которое имеет Москва в Сирии, где израильская авиация часто действует против поддерживаемых Ираном сил, объясняет издание.

Однако, отмечает медиа, чиновники США пытались убедить правительство Биньямина Нетаньяху в том, что все более тесные связи России с Ираном, в частности в сфере военного сотрудничества, являются более актуальной проблемой.

В целом, Соединенные Штаты ежегодно налаживают Израилю около $3,8 млрд. на военную поддержку, а к апрелю выделили дополнительные $14 млрд как экстренные средства для своего союзника после начала войны с ХАМАС.

Пока обсуждалась передача всех восьми Patriot, четверо собеседников заявили FT, что не все системы ПВО могут отправиться в Украину.

Трое собеседников издания сообщили: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в последние недели проводил переговоры по этому поводу со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, а советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, по крайней мере, дважды общался по этому вопросу с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Читайте также: США будут передавать ракеты для ПВО сначала Украине, а затем другим странам – Белый дом

Кулеба сообщил FT, что Украина продолжает сотрудничать с разными странами для получения дополнительных Patriot – и еще раз призвал предоставить это ПВО всех, у кого оно есть.

Собеседник медиа утверждает, что кроме переговоров с США Украина также вела диалог с Израилем по поводу Patriot.

Правительства США и Украины отказались от комментариев, Минобороны Израиля не ответило на запрос FT.

Израильские батареи Patriot M901 PAC-2 старше тех, что уже получила Украина, но все еще совместимы с новейшими, заявили эксперты изданию.

Один из собеседников FT сообщил, что у Израиля достаточно ракет для Patriot. Аналитики заявили СМИ, что эти старые ракеты большей дальности и боезапаса, чем новые модели – с помощью них можно было бы перехватывать российские самолеты, которые бьют по Украине управляемыми авиабомбами.

Бывшие чиновники и аналитики заявили СМИ, что израильские Patriot, скорее всего, будут проданы обратно в Соединенные Штаты – а те потом могут отправить их в Украину.

13 июня глава Пентагона сообщил, что США не будут передавать Украине Patriot из Польши – идет работа с другими союзниками.

20 июня Румыния объявила, что передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

21 июня министерша обороны Нидерландов сообщила, что страна вместе с еще одним государством намерена поставить Украине систему Patriot.

Читайте также: В США "очень обеспокоены" риском полномасштабной войны между Ливаном и Израилем – Reuters