Кулеба: Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном, на якому вони скоординували подальші кроки у постачанні Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це глава дипломатії повідомив у соціальній мережі X.
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Кулеба заявив, що Україна цінує останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях у Росії, надання Києву пріоритету в постачанні боєприпасів для ППО, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.
"Питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot стало основною темою нашої розмови. Ми позитивно відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки на цьому напрямі", – зазначив очільник МЗС.
Він наголосив, що також на зустрічі обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів та очікування від липневого саміту НАТО.
- 13 червня глава Пентагону повідомив, що США не передаватимуть Україні Patriot з Польщі – йде робота з іншими союзниками.
- 20 червня Румунія оголосила, що передасть Україні систему Patriot.
- 21 червня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна разом із ще однією державою збираються постачити Україні систему Patriot.
- 27 червня FT писало, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей ППО Patriot.
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