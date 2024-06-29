Кулеба: Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot

Дмитро Кулеба заявив, що Україна цінує надання Києву пріоритету в постачанні боєприпасів для ППО

Дмитро Кулеба (Фото: Facebook-акаунт Дмитра Кулеби)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном, на якому вони скоординували подальші кроки у постачанні Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це глава дипломатії повідомив у соціальній мережі X.

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Кулеба заявив, що Україна цінує останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях у Росії, надання Києву пріоритету в постачанні боєприпасів для ППО, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.

"Питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot стало основною темою нашої розмови. Ми позитивно відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки на цьому напрямі", – зазначив очільник МЗС.

Він наголосив, що також на зустрічі обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів та очікування від липневого саміту НАТО.

13 червня глава Пентагону повідомив, що США не передаватимуть Україні Patriot з Польщі – йде робота з іншими союзниками.

20 червня Румунія оголосила, що передасть Україні систему Patriot.

21 червня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна разом із ще однією державою збираються постачити Україні систему Patriot.

27 червня FT писало, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей ППО Patriot.

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