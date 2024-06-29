Кулеба: Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставках Patriot

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ценит предоставление Киеву приоритета в поставке боеприпасов для ПВО

Дмитрий Кулеба (Фото: Facebook-аккаунт Дмитрия Кулебы)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, на котором они скоординировали дальнейшие шаги по поставке Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом глава дипломатии сообщил в социальной сети X.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Кулеба заявил, что Украина ценит последние важные решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставлению Киеву приоритета в поставке боеприпасов для ПВО, а также работе с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины.

"Вопрос предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot стал основной темой нашего разговора. Мы положительно отметили достигнутый прогресс и скоординировали дальнейшие шаги в этом направлении", – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что также на встрече обсудили совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов и ожидания от июльского саммита НАТО.

13 июня глава Пентагона сообщил, что США не будут передавать Украине Patriot из Польши – идет работа с другими союзниками.

20 июня Румыния объявила, что передаст Украине систему Patriot.

21 июня министр обороны Нидерландов сообщила, что страна вместе с еще одним государством собираются поставить Украине систему Patriot.

27 июня FT писало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву восьми батарей ПВО Patriot.

Читайте также: США будут передавать ракеты для ПВО сначала Украине, а затем другим странам – Белый дом