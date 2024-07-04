За более чем год были перехвачены все "Кинжалы", которыми россияне атаковали Киев – ВСУ

Более 20 таких ракет успешно перехватили после объявления, что система Patriot заступила на боевое дежурство

МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Фото: EPA)

Украинские защитники после получения противовоздушной системы Patriot успешно перехватили все 20 аэробаллистических ракет "Кинжал", которыми оккупанты атаковали Киев. Об этом сообщил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью Укринформу.

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По его словам, когда защитники работают против баллистики – то для них не важно, будь то "Кинжал", "Искандер-М", 48Н (ракета комплекса С-400) или "Циркон".

В первую очередь для ВСУ такие ракеты являются баллистической целью – и уже потом аналитики, эксперты на основании определенных характеристик, поиска обломков идентифицируют тип вооружения, пояснил Яременко.

Он отметил: с момента объявления, что Patriot заступил на боевое дежурство, все запущенные оккупантами по Киеву "Кинжалы" были перехвачены.

"Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все – успешно перехвачены", – сообщил военный.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed. Из всего, чем атаковали россияне, защитникам не удалось сбить только "Искандер-М".

3 июля США анонсировали новый крупный пакет военной помощи для Украины: Пентагон закупит на $2,2 млрд ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot и NASAMS.

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