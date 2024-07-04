За понад рік захисники перехопили усі ракети "Кинджал", якими росіяни атакували Київ – ЗСУ

Більш ніж 20 таких ракет успішно перехопили після оголошення, що система Patriot заступила на бойове чергування

МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Фото: EPA)

Українські захисники після отримання протиповітряної системи Patriot успішно перехопили всі 20 аеробалістичних ракет "Кинджал", якими окупанти атакували Київ. Про це повідомив командир 96 зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, коли захисники працюють проти балістики – то для них не важливо, чи це "Кинджал", чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета комплексу С-400), або "Циркон".

Найперше для ЗСУ такі ракети є балістичною ціллю – і уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують тип озброєння, пояснив Яременко.

Він зазначив: із моменту оголошення, що Patriot заступив на бойове чергування, усі запущені окупантами по Києву "Кинджали" були перехоплені.

"Жодна балістична ціль із початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 "Кинджалів" були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені", – повідомив військовий.

ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагалися завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed. З усього, чим атакували росіяни, захисникам не вдалося збити тільки "Іскандер-М".

3 липня США анонсували новий значний пакет військової допомоги для України: Пентагон закупить на $2,2 млрд ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot і NASAMS.

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