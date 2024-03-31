Буданов: "Цирконами" Росія хоче пробити нашу систему ППО, нічого іншого тут немає

Прокоментував теорії, буцімто окупанти намагаються залякати українців цим типом ракет як найсильнішим, що вони можуть використати

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Російські загарбники використовують ракети "Циркон" з метою пробити українську систему протиповітряної оборони. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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Журналіст запитав: чи правда, що "Цирконами" росіяни намагаються залякати українців, тому що це "фактично максимальне", що окупанти можуть використати, оскільки на використання ядерної зброї буцімто є негласна заборона чи певні домовленості між спецслужбами.

"Це, м'яко кажучи, некоректне висловлювання. Так, щоб більш дипломатично це сказати. Ракета "Циркон" насамперед – це протикорабельна ракета, це треба пам'ятати. Вона насправді має досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", РФ сподівається, що вона зможе пробити нашу систему ППО – ось і вся логіка. Нічого іншого там немає", – відповів очільник воєнної розвідки.

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ДОВІДКА 3М22 "Циркон" — протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розроблення та випробувань у Росії. У січні 2020-го відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками по мішені на березі.



Дальність: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Заявлена швидкість польоту: до 8-9 Мах (до 11 000 км/год). Маса бойової частини: до 400 кг. 3М22 "Циркон" — протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розроблення та випробувань у Росії. У січні 2020-го відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками по мішені на березі.Дальність: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Заявлена швидкість польоту: до 8-9 Мах (до 11 000 км/год). Маса бойової частини: до 400 кг.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами". У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок. До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 осіб.

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз заявили, що "Циркон" не виконує бойове завдання - ракета летить "не туди, куди треба".

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