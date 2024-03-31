Буданов: "Цирконами" Росія хоче пробити нашу систему ППО, нічого іншого тут немає
Російські загарбники використовують ракети "Циркон" з метою пробити українську систему протиповітряної оборони. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
Журналіст запитав: чи правда, що "Цирконами" росіяни намагаються залякати українців, тому що це "фактично максимальне", що окупанти можуть використати, оскільки на використання ядерної зброї буцімто є негласна заборона чи певні домовленості між спецслужбами.
"Це, м'яко кажучи, некоректне висловлювання. Так, щоб більш дипломатично це сказати. Ракета "Циркон" насамперед – це протикорабельна ракета, це треба пам'ятати. Вона насправді має досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", РФ сподівається, що вона зможе пробити нашу систему ППО – ось і вся логіка. Нічого іншого там немає", – відповів очільник воєнної розвідки.
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Дальність: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Заявлена швидкість польоту: до 8-9 Мах (до 11 000 км/год). Маса бойової частини: до 400 кг.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".
- У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок. До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 осіб.
- У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз заявили, що "Циркон" не виконує бойове завдання - ракета летить "не туди, куди треба".
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