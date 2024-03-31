Буданов: "Цирконами" Россия хочет пробить нашу систему ПВО, ничего другого здесь нет

Прокомментировал теории, якобы оккупанты пытаются запугать украинцев этим типом ракет как сильнейшим, что они могут использовать

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Российские захватчики используют ракеты "Циркон" с целью пробить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Журналист спросил: правда ли, что "Цирконами" россияне пытаются запугать украинцев, потому что это "фактически максимальное", что оккупанты могут использовать, поскольку на использование ядерного оружия якобы негласный запрет или определенные договоренности между спецслужбами.

"Это, мягко говоря, некорректное высказывание. Так, чтобы более дипломатично это сказать. Ракета "Циркон" прежде всего – это противокорабельная ракета, это надо помнить. Она действительно имеет достаточно серьезные тактико-технические характеристики. Используя "Цирконы", РФ надеется, что она сможет пробить нашу систему ПВО – вот и вся логика. Ничего другого там нет", – ответил глава военной разведки.

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СПРАВКА 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.



Дальность: на 600-1000 км. Высота полета: 30-40 км. Заявленная скорость полета: до 8-9 Мах (до 11 000 км/ч). Масса боевой части: до 400 кг. 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.Дальность: на 600-1000 км. Высота полета: 30-40 км. Заявленная скорость полета: до 8-9 Мах (до 11 000 км/ч). Масса боевой части: до 400 кг.

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами". В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом. К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз заявили, что "Циркон" не выполняет боевую задачу – ракета летит "не туда, куда надо".

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