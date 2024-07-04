ЗСУ пояснили, чому Україна не може збивати всі "Іскандери": Треба вдвічі більше систем
Україна ще не може збивати всі російські балістичні ракети "Іскандер" – потрібно вдвічі більше Patriot і SAMP-T. Про це повідомив командир 96 зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтерв'ю Укрінформу.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Журналістка запитала, чому Україна ще не може збивати всі російські балістичні ракети "Іскандер".
Військовий зазначив: знищувати балістичне озброєння здатні комплекси Patriot (PAC-2 і PAC-3) та французько-італійський комплекс SAMP-T, які перебувають на озброєнні України.
Відповідно, аби захистити великі адміністративно-промислові центри, Україні необхідно вдвічі більше таких зенітно-ракетних комплексів, заявив Яременко.
"Щоб вони [системи] працювали завжди в парі, тому що є певні питання щодо регламенту, ремонту, підготовки. Не може такий комплекс безперервно працювати 24 на 7. Апаратурі теж треба відпочивати", – пояснив полковник.
Також потрібно певну кількість цих ЗРК розмістити на основних напрямках лінії фронту – аби забезпечити прикриття українських угруповань військ, додав військовий.
Читайте також: За понад рік захисники перехопили всі ракети "Кинджал", якими росіяни атакували Київ – ЗСУ
- 19 квітня президент Зеленський заявив, що Україна потребує ще сім ЗРК Patriot або аналогічних йому систем, і це "найменша кількість".
- 4 червня Італія повідомила про передання SAMP-T у новому пакеті військової допомоги.
- 2 липня держсекретар США заявив, що Україна почує нові оголошення щодо протиповітряної оборони від союзників до саміту НАТО. 3 липня США анонсували новий значний пакет військової допомоги для України: Пентагон закупить на $2,2 млрд ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot і NASAMS.
Читайте також: Україна, США та Ізраїль домовляються про передання восьми батарей Patriot – FT