ЗСУ пояснили, чому Україна не може збивати всі "Іскандери": Треба вдвічі більше систем

Частина потрібна для захисту великих адміністративно-промислових центрів, частина має прикривати війська на фронті

Patriot (Фото: НАТО)

Україна ще не може збивати всі російські балістичні ракети "Іскандер" – потрібно вдвічі більше Patriot і SAMP-T. Про це повідомив командир 96 зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтерв'ю Укрінформу.

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Журналістка запитала, чому Україна ще не може збивати всі російські балістичні ракети "Іскандер".

Військовий зазначив: знищувати балістичне озброєння здатні комплекси Patriot (PAC-2 і PAC-3) та французько-італійський комплекс SAMP-T, які перебувають на озброєнні України.

Відповідно, аби захистити великі адміністративно-промислові центри, Україні необхідно вдвічі більше таких зенітно-ракетних комплексів, заявив Яременко.

"Щоб вони [системи] працювали завжди в парі, тому що є певні питання щодо регламенту, ремонту, підготовки. Не може такий комплекс безперервно працювати 24 на 7. Апаратурі теж треба відпочивати", – пояснив полковник.

Також потрібно певну кількість цих ЗРК розмістити на основних напрямках лінії фронту – аби забезпечити прикриття українських угруповань військ, додав військовий.

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