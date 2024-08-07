В Сумской области воздушная тревога длилась больше суток: Россия весь день била по региону
Сумская область. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

В Сумской области в среду, 7 августа, отменили продолжающуюся более суток воздушную тревогу. Об этом стало известно с карты тревог Украины.

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По данным карты тревог, регион оповестили об угрозе в 11:10 6 августа и продолжалась она до 15:13 7 августа.

Фото: Карта тривог України
Фото: Карта тревог Украины

В Харькове и области 23 июля в 18:31 объявили сигнал воздушной тревоги, который длился в течение двух дней, двух часов и 31 минуты.

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