В Сумской области воздушная тревога длилась больше суток: Россия весь день била по региону

Сумская область. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

В Сумской области в среду, 7 августа, отменили продолжающуюся более суток воздушную тревогу. Об этом стало известно с карты тревог Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным карты тревог, регион оповестили об угрозе в 11:10 6 августа и продолжалась она до 15:13 7 августа.

Фото: Карта тревог Украины

В Харькове и области 23 июля в 18:31 объявили сигнал воздушной тревоги, который длился в течение двух дней, двух часов и 31 минуты.

В течение 6 августа Воздушные силы Вооруженных Сил Украины несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.

В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.

7 августа стало известно, что российский вертолет Ми-28 удалось подбить бойцам центра спецопераций "А" СБУ с помощью FPV-дрона.

Читайте также: ГУР идентифицировало россиян, обстреливающих Сумщину и Харьковщину "Искандерами" – имена и фото