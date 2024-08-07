Уникальная спецоперация: спецназовцы СБУ сбили российский Ми-28 с FPV-дрона – видео
6 августа бойцы центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины подвели российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью. Об этом LIGA.net сообщил проинформированный собеседник.
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Собеседник акцентировал – на счету Службы безопасности еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели. 6 августа воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона.
Он отметил, что поразить его удалось над Курской областью России. На видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.
6 августа Сумская ОГА сообщала о том, что в небе над областью Силы обороны сбили российский военный вертолет.
В течение последних нескольких дней российские пропагандистские ресурсы обсуждают якобы прорыв Сил обороны на территорию Курской области России. Украинская сторона пока не предоставляет никаких официальных комментариев относительно этих заявлений.
Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск".
Тогда военные сообщали, что зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы. Собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в этом регионе.
- 4 августа появились первые спутниковые снимки с "Морозовска" после удара: зафиксировано поражение складов с боеприпасами, а следы пожаров видны и у других зданий, и у парковочных мест истребителей РФ.
5 августа ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и склад боекомплектов после украинского удара по "Морозовску" – опубликованы спутниковые снимки.
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