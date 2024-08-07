6 августа бойцы центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины подвели российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона над Курской областью. Об этом LIGA.net сообщил проинформированный собеседник.

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Собеседник акцентировал – на счету Службы безопасности еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели. 6 августа воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона.

Он отметил, что поразить его удалось над Курской областью России. На видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

6 августа Сумская ОГА сообщала о том, что в небе над областью Силы обороны сбили российский военный вертолет.

В течение последних нескольких дней российские пропагандистские ресурсы обсуждают якобы прорыв Сил обороны на территорию Курской области России. Украинская сторона пока не предоставляет никаких официальных комментариев относительно этих заявлений.

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