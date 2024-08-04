Аэродром "Морозовск". Появились спутниковые снимки последствий украинского удара

После удара беспилотниками оккупанты убрали с "Морозовска" большинство истребителей, ранее там стоявших, отмечают "Схемы"

Аэродром "Морозовск" (Фото: ресурс оккупантов)

Появились новые спутниковые снимки с последствиями дронового удара Сил обороны по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области: зафиксировано поражение складов с боеприпасами, а следы пожаров видны и у других построек, и у мест парковки истребителей РФ. Фото компании Planet Labs публикует проект Радио Свобода "Схемы".

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СМИ публикует спутниковые снимки "Морозовска" за 4 августа – на следующий день после успешного украинского удара.

На опубликованных фотографиях видно поражение и разрушение российских складов боеприпасов – для сравнения есть предыдущее фото за 25 июля:

Фото: Схемы

Фото: Схемы

И хотя вышеупомянутые склады находились в северо-восточной части аэродрома, но следы пожаров зафиксированы и в других частях базы – вокруг зданий, а также парковочных мест истребителей РФ.

Фото: Схемы

Медиа отмечает, что после удара беспилотниками оккупанты убрали с "Морозовска" большинство истребителей, которые раньше там стояли.

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск".

По информации военных, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы. Собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники ГУР поразили состав горюче-смазочных материалов в этом регионе.

Это не первая атака по "Морозовску". Силы обороны использовали по меньшей мере 70 беспилотников для атаки на аэродром, сообщил начальник ГУР Буданов.

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