Аэродром "Морозовск". Появились спутниковые снимки последствий украинского удара
Появились новые спутниковые снимки с последствиями дронового удара Сил обороны по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области: зафиксировано поражение складов с боеприпасами, а следы пожаров видны и у других построек, и у мест парковки истребителей РФ. Фото компании Planet Labs публикует проект Радио Свобода "Схемы".
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СМИ публикует спутниковые снимки "Морозовска" за 4 августа – на следующий день после успешного украинского удара.
На опубликованных фотографиях видно поражение и разрушение российских складов боеприпасов – для сравнения есть предыдущее фото за 25 июля:
И хотя вышеупомянутые склады находились в северо-восточной части аэродрома, но следы пожаров зафиксированы и в других частях базы – вокруг зданий, а также парковочных мест истребителей РФ.
Медиа отмечает, что после удара беспилотниками оккупанты убрали с "Морозовска" большинство истребителей, которые раньше там стояли.
Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск".
По информации военных, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы. Собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники ГУР поразили состав горюче-смазочных материалов в этом регионе.
- Это не первая атака по "Морозовску". Силы обороны использовали по меньшей мере 70 беспилотников для атаки на аэродром, сообщил начальник ГУР Буданов.
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