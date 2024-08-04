Аеродром "Морозовськ". З'явилися супутникові знімки наслідків українського удару

Після удару безпілотниками окупанти прибрали з "Морозовська" більшість винищувачів, які раніше там стояли, зауважують "Схеми"

Аеродром "Морозовськ" (Фото: ресурс окупантів)

З'явилися нові супутникові знімки з наслідками дронового удару Сил оборони по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області: зафіксовано ураження складів із боєприпасами, а сліди пожеж видно і біля інших будівель, і біля місць паркування винищувачів РФ. Кадри компанії Planet Labs публікує проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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ЗМІ публікує супутникові знімки "Морозовська" за 4 серпня – на наступний день після успішного українського удару.

На опублікованих світлинах видно ураження та руйнування російських складів боєприпасів – для порівняння є попереднє фото за 25 липня:

Фото: Схеми

Фото: Схеми

І хоча вищезазначені склади знаходилися у північно-східній частині аеродрому, але сліди пожеж зафіксовано і в інших частинах летовища – навколо будівель, а також місць паркування винищувачів РФ.

Фото: Схеми

Медіа зауважує, що після удару безпілотниками окупанти прибрали з "Морозовська" більшість винищувачів, які раніше там стояли.

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