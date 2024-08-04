Аеродром "Морозовськ". З'явилися супутникові знімки наслідків українського удару
З'явилися нові супутникові знімки з наслідками дронового удару Сил оборони по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області: зафіксовано ураження складів із боєприпасами, а сліди пожеж видно і біля інших будівель, і біля місць паркування винищувачів РФ. Кадри компанії Planet Labs публікує проєкт Радіо Свобода "Схеми".
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ЗМІ публікує супутникові знімки "Морозовська" за 4 серпня – на наступний день після успішного українського удару.
На опублікованих світлинах видно ураження та руйнування російських складів боєприпасів – для порівняння є попереднє фото за 25 липня:
І хоча вищезазначені склади знаходилися у північно-східній частині аеродрому, але сліди пожеж зафіксовано і в інших частинах летовища – навколо будівель, а також місць паркування винищувачів РФ.
Медіа зауважує, що після удару безпілотниками окупанти прибрали з "Морозовська" більшість винищувачів, які раніше там стояли.
Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 3 серпня Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ".
За інформацією військових, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у цьому регіоні.
- Це не перша атака по "Морозовську". Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром, повідомив начальник ГУР Буданов.
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