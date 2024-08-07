6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра Главного управления разведки провели операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщила военная разведка.

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По данным ГУР, ночью 6 августа десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила бронированную технику оккупантов, в частности МТ-ЛБ, комплекс радиоэлектронной борьбы РФ, а также разрушила фортификационные укрепления захватчиков.

Военная разведка отмечает, что во время боя оккупанты понесли потери среди личного состава — количество уточняется.

Выполнив задание, в том числе и его секретную часть, военные разведчики из "Артана" и Морского центра ГУР отошли без потерь, отмечают в сообщении.

"Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия – лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", – заключает военная разведка.

Тендровская коса – узкий остров около 65 километров в длину и до 1,8 км в ширину. Расстояние от нее до временно оккупированного Крыма составляет около 75 км по прямой.

Тендровская коса (Карта: Deepstate)

Тендровская коса на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

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4 октября 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации в Крыму, показали видео, как ночью подплывают к полуострову на водных скутерах. Высадка была на западном побережье, Тендровской и Кинбурнской косах. Состоялся бой.

До этого, 24 августа, ГУР и ВМС совершили аналогичную спецоперацию в Крыму.

Начальник ГУР Буданов заявил, что высадки диверсантов в Крыму являются частью "глобального замысла".

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