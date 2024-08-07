Розвідники ГУР здійснили рейд на Тендрівську косу у Херсонській області – відео
6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру Головного управління розвідки провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомила воєнна розвідка.
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За даними ГУР, уночі 6 серпня десантна група спецпризначенців висадилася на Тендрівській косі та знищила броньовану техніку окупантів, зокрема МТ-ЛБ, комплекс радіоелектронної боротьби РФ, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення загарбників.
Воєнна розвідка зауважує, що під час бою окупанти зазнали втрат серед особового складу — кількість уточнюється.
Виконавши завдання, зокрема і його секретну частину, воєнні розвідники з "Артану" та Морського центру ГУР відійшли без втрат, наголошують у повідомленні.
"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – підсумовує воєнна розвідка.
Тендрівська коса — вузький острів близько 65 кілометрів завдовжки та до 1,8 км завширшки. Відстань від неї до тимчасово окупованого Криму становить близько 75 км по прямій.
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- 4 жовтня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію у Криму, показали відео, як уночі підпливають до півострова на водних скутерах. Висадка була на західному узбережжі, Тендровській та Кінбурнській косах. Відбувся бій.
- До цього, 24 серпня, ГУР та ВМС здійснили аналогічну спецоперацію у Криму.
- Начальник ГУР Буданов заявив, що висадки диверсантів у Криму є частиною "глобального задуму".
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