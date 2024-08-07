6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру Головного управління розвідки провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомила воєнна розвідка.

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За даними ГУР, уночі 6 серпня десантна група спецпризначенців висадилася на Тендрівській косі та знищила броньовану техніку окупантів, зокрема МТ-ЛБ, комплекс радіоелектронної боротьби РФ, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення загарбників.

Воєнна розвідка зауважує, що під час бою окупанти зазнали втрат серед особового складу — кількість уточнюється.

Виконавши завдання, зокрема і його секретну частину, воєнні розвідники з "Артану" та Морського центру ГУР відійшли без втрат, наголошують у повідомленні.

"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – підсумовує воєнна розвідка.

Тендрівська коса — вузький острів близько 65 кілометрів завдовжки та до 1,8 км завширшки. Відстань від неї до тимчасово окупованого Криму становить близько 75 км по прямій.

Тендрівська коса (Мапа: Deepstate)
Тендрівська коса (Мапа: Deepstate)
Тендрівська коса на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)
Тендрівська коса на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

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