6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру Головного управління розвідки провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомила воєнна розвідка.

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За даними ГУР, уночі 6 серпня десантна група спецпризначенців висадилася на Тендрівській косі та знищила броньовану техніку окупантів, зокрема МТ-ЛБ, комплекс радіоелектронної боротьби РФ, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення загарбників.

Воєнна розвідка зауважує, що під час бою окупанти зазнали втрат серед особового складу — кількість уточнюється.

Виконавши завдання, зокрема і його секретну частину, воєнні розвідники з "Артану" та Морського центру ГУР відійшли без втрат, наголошують у повідомленні.

"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – підсумовує воєнна розвідка.

Тендрівська коса — вузький острів близько 65 кілометрів завдовжки та до 1,8 км завширшки. Відстань від неї до тимчасово окупованого Криму становить близько 75 км по прямій.

Тендрівська коса (Мапа: Deepstate)

Тендрівська коса на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

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4 жовтня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію у Криму, показали відео, як уночі підпливають до півострова на водних скутерах. Висадка була на західному узбережжі, Тендровській та Кінбурнській косах. Відбувся бій.

До цього, 24 серпня, ГУР та ВМС здійснили аналогічну спецоперацію у Криму.

Начальник ГУР Буданов заявив, що висадки диверсантів у Криму є частиною "глобального задуму".

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