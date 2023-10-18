Наліт ГУР на росіян у Криму на гідроциклах. Корчинського CNN назвав "головним організатором удару"
Під час нічного нальоту на Крим на початку жовтня спецпризначенці Сил оборони пливли до окупованого Росією півострова на великих швидкісних катерах із запасом пального, потім пересіли на гідроцикли, коли опинилися в межах досяжності суші. Про бойове завдання розповів CNN позивний "Музикант", командир відділення з батальйону "Братство".
Планування операції зайняло "місяці", повідомили журналісту американського ресурсу.
Проникнення до Криму здійснила зведена група з "Братства", "Стугни" та інших бійців у складі спецпідрозділу ГУР.
"Музикант" був одним із 10 "братів", які брали участь у нічному штурмі. Загальна кількість спецпризначенців в операції невідома.
Він розповів, що підходити до Криму було важко: море штормило, хвилі досягали двох метрів, і зону патрулювали чотири катери противника – "Раптори", кожен з екіпажем із 20 солдатів, озброєні великокаліберними кулеметами та 30-міліметровою гарматою.
"Вони [українські бійці] кинулися до берега, знищили російську військову техніку, що стоїть біля моря, і попрямували назад, і все це за лічені години", – пише CNN.
За словами військового, дорогою назад після виконання завдання їх переслідували катери ворога. Ніхто із бійців "Братства" не постраждав і не потрапив у полон, сказав він.
Українська військова розвідка пізніше визнала втрати, коли окупанти показали відео із полоненим бійцем ГУР.
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Американський канал із невідомої причини назвав лідера "Братства" Дмитра Корчинського "головним організатором хірургічного удару" по окупантах у Криму, не надавши додаткових подробиць.
За його словами, такі рейди – "не лише моральна підтримка нашого народу в Криму, а й допомога нашим військам в окопах: ми відвертаємо увагу противника на себе, і він змушений перекинути свій особовий склад та техніку на кримське узбережжя".
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