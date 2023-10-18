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Налет ГУР на Крым на гидроциклах. Корчинского в CNN назвали "главным организатором удара"

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 14:50
Налет ГУР на Крым на гидроциклах. Корчинского в CNN назвали
Скриншот

В ходе ночного налета на Крым в начале октября спецназовцы Сил обороны плыли к оккупированному Россией полуострову на больших скоростных катерах с запасом топлива, затем пересели на гидроциклы, когда оказались в пределах досягаемости суши. О боевом задании рассказал CNN позывной "Музыкант", командир отделения из батальона "Братство".

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Планирование операции заняло "месяцы", сообщили журналисту американского ресурса.

Проникновение в Крым осуществила сводная группа из "Братства", "Стугны" и других бойцов в составе спецподразделения ГУР.

"Музыкант" был одним из 10 "братьев", участвовавших в ночном штурме. Общее количество спецназовцев в операции неизвестно.

Он рассказал, что подходить к Крыму было трудно: море штормило, волны достигали двух метров, и зону патрулировали четыре катера противника – "Рапторы", каждый с экипажем из 20 солдат, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и 30-миллиметровой пушкой.

4 октября 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации в Крыму, показали видео, как ночью подплывают к полуострову на водных скутерах. Высадка была на западном побережье, Тендровской и Кинбурнской косах. Состоялся бой. До этого, на 24 августа, ГУР и ВМС совершили аналогичную спецоперацию в Крыму. Начальник ГУР Буданов заявил, что высадки диверсантов в Крыму являются частью "глобального замысла".

"Они [украинские бойцы] бросились к берегу, уничтожили российскую военную технику, стоящую у моря, и направились обратно, и все это за считанные часы", – пишет CNN.

По словам военного, на обратном пути после выполнения задания их преследовали катера врага. Никто из бойцов "Братства" не пострадал и не попал в плен, сказал он.

Украинская военная разведка позднее признала потери, когда оккупанты показали видео с пленным бойцом ГУР.

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Американский канал по неизвестной причине назвал лидера "Братства" Дмитрия Корчинского "главным организатором хирургического удара" по оккупантам в Крыму, не предоставив дополнительных подробностей.

По его словам, такие рейды – "не только моральная поддержка нашего народа в Крыму, но и помощь нашим войскам в окопах: мы отвлекаем внимание противника на себя, и он вынужден перебросить свой личный состав и технику на крымское побережье".

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Євген Пилипенко
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