У Головному управлінні розвідки Міноборони показали кадри підготовки та реалізації морських рейдів у тимчасово окупований Крим. Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.
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Розвідники заявляють, що у рейдах у Крим брали участь воїни підрозділів спеціального призначення "Стугна" та "Братство".
"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР продовжують свій славний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань", – йдеться у повідомленні.
На записі можна побачити підготовку бійців до операцій та їхнє безпосереднє проведення.
Добиралися на півострів бійці на надувних човнах та гідроциклах.
- 4 жовтня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію у Криму, показали відео, як уночі підпливають до півострова на водних скутерах.
- Висадка була на західному узбережжі, Тендровській та Кінбурнській косах. Відбувся бій.
- До цього, 24 серпня, ГУР та ВМС здійснили аналогічну спецоперацію у Криму.
- Начальник ГУР Буданов заявив, що висадки диверсантів у Криму є частиною "глобального задуму".
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