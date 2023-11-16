RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ГУР показало унікальні кадри морських рейдів до Криму воїнами "Стугни" та "Братства" — відео видео

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 10:04
Морські рейди у Крим
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали кадри підготовки та реалізації морських рейдів у тимчасово окупований Крим. Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

Розвідники заявляють, що у рейдах у Крим брали участь воїни підрозділів спеціального призначення "Стугна" та "Братство".

"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР продовжують свій славний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань", – йдеться у повідомленні.

На записі можна побачити підготовку бійців до операцій та їхнє безпосереднє проведення.

Добиралися на півострів бійці на надувних човнах та гідроциклах.

Читайте також: Наліт ГУР на росіян у Криму на гідроциклах. Корчинського в CNN назвали "головним організатором удару"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійначорне морерозвідкагур
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 