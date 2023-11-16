У Головному управлінні розвідки Міноборони показали кадри підготовки та реалізації морських рейдів у тимчасово окупований Крим. Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

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Розвідники заявляють, що у рейдах у Крим брали участь воїни підрозділів спеціального призначення "Стугна" та "Братство".

"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР продовжують свій славний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань", – йдеться у повідомленні.

На записі можна побачити підготовку бійців до операцій та їхнє безпосереднє проведення.

Добиралися на півострів бійці на надувних човнах та гідроциклах.

4 жовтня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію у Криму, показали відео, як уночі підпливають до півострова на водних скутерах.

Висадка була на західному узбережжі, Тендровській та Кінбурнській косах. Відбувся бій.

До цього, 24 серпня, ГУР та ВМС здійснили аналогічну спецоперацію у Криму.

Начальник ГУР Буданов заявив, що висадки диверсантів у Криму є частиною "глобального задуму".

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