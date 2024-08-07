6 серпня бійці центру спецоперацій "А" Служби безпеки України підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону над Курською областю. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник.

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Співрозмовник акцентував – на рахунку Служби безпеки ще одне по-справжньому унікальне влучання по ворожій цілі. 6 серпня воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону.

Він зазначив, що вразити його вдалося над Курською областю Росії. На відео добре видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

6 серпня Сумська ОВА повідомляла про те, що у небі над областю Сили оборони збили російський військовий гелікоптер.

Впродовж останніх кількох днів російські пропагандистські ресурси обговорюють нібито прорив Сил оборони на територію Курської області Росії. Українська сторона наразі не надає жодних офіційних коментарів щодо цих заяв.

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