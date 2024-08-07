Унікальна спецоперація: спецпризначенці СБУ збили російський Мі-28 з FPV-дрона – відео
6 серпня бійці центру спецоперацій "А" Служби безпеки України підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону над Курською областю. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник.
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Співрозмовник акцентував – на рахунку Служби безпеки ще одне по-справжньому унікальне влучання по ворожій цілі. 6 серпня воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону.
Він зазначив, що вразити його вдалося над Курською областю Росії. На відео добре видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.
6 серпня Сумська ОВА повідомляла про те, що у небі над областю Сили оборони збили російський військовий гелікоптер.
Впродовж останніх кількох днів російські пропагандистські ресурси обговорюють нібито прорив Сил оборони на територію Курської області Росії. Українська сторона наразі не надає жодних офіційних коментарів щодо цих заяв.
Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 3 серпня Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ".
Тоді військові повідомляли, що зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у цьому регіоні.
4 серпня з'явилися перші супутникові знімки з "Морозовська" після удару: зафіксовано ураження складів із боєприпасами, а сліди пожеж видно і біля інших будівель, і біля місць паркування винищувачів РФ.
5 серпня ГУР підтвердило знищення Су-34 та складу боєкомплектів після українського удару по "Морозовську" - опубліковано супутникові знімки.
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