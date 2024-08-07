Верещук: Через загострення ситуації коридор Колотилівка-Покровка закрили на 10 днів

Ірина Верещук (Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій)

Через загострення ситуації на Сумському напрямку функціонування гуманітарного коридору між Росією та Україною Колотилівка-Покровка призупинено щонайменше на 10 діб. Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"На Сумському напрямку зараз загострення, й ви бачите, що ворог обстрілює наші території. Станом на сьогодні призупинено гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка щонайменше на 10 поточних діб", – заявила Верещук.

Міністерка додала, що відкриття коридору буде залежати від безпекової ситуації в прикордонні.

Верещук розповіла, що зараз працює гуманітарний коридор Мокрани-Доманове через Білорусь. Саме туди перенаправляють людей, які мали намір пройти кордон у Сумській області.

"Люди поїхали тудою. Сьогодні ми провели відповідну нараду. Ми чекаємо людей. Все, що було на Сумському напрямку, буде забезпечено людям на напрямку Білорусь – Волинь", – наголосила урядовиця.

6 серпня Суспільне писало, що припинив роботу єдиний російський пункт пропуску "Колотилівка", що на кордоні із Сумською областю.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі LIGA.net пояснив ситуацію щодо перетину кордону з РФ.

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