Верещук: Через загострення ситуації коридор Колотилівка-Покровка закрили на 10 днів
Через загострення ситуації на Сумському напрямку функціонування гуманітарного коридору між Росією та Україною Колотилівка-Покровка призупинено щонайменше на 10 діб. Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"На Сумському напрямку зараз загострення, й ви бачите, що ворог обстрілює наші території. Станом на сьогодні призупинено гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка щонайменше на 10 поточних діб", – заявила Верещук.
Міністерка додала, що відкриття коридору буде залежати від безпекової ситуації в прикордонні.
Верещук розповіла, що зараз працює гуманітарний коридор Мокрани-Доманове через Білорусь. Саме туди перенаправляють людей, які мали намір пройти кордон у Сумській області.
"Люди поїхали тудою. Сьогодні ми провели відповідну нараду. Ми чекаємо людей. Все, що було на Сумському напрямку, буде забезпечено людям на напрямку Білорусь – Волинь", – наголосила урядовиця.
- 6 серпня Суспільне писало, що припинив роботу єдиний російський пункт пропуску "Колотилівка", що на кордоні із Сумською областю.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі LIGA.net пояснив ситуацію щодо перетину кордону з РФ.
Читайте також: З 23 населених пунктів Сумської області евакуюють людей