З метою захисту прикордонних областей України Сили оборони створюють зону безпеки на території РФ

Ірина Верещук (Фото: Facebook-акаунт Верещук)

У Курській області планують відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб як у бік Росії, так і в бік України. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, з метою захисту прикордонних областей України, зокрема Сумської області, Сили оборони створюють зону безпеки на території РФ.

Верещук зазначила, що у межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни, вони є під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується.

Тому Сили безпеки й оборони планують:

→ проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони;

→ відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік РФ, так і в бік України;

→ допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Наразі проводиться відповідна підготовка та консультації, наголосила Верещук.

7 серпня Верещук повідомила, що через загострення ситуації на Сумському напрямку функціонування гуманітарного коридору між Росією та Україною Колотилівка-Покровка призупинено.

За час дії гуманітарного коридору ним скористались понад 35 000 людей.

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