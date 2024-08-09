Сумська ОВА: За час дії коридору Колотилівка-Покровка ним скористались 35 000 українців

Наразі пункт пропуску на кордоні Сумської області з Росією не працює

Пункт пропуску (Фото: ресурс окупантів)

За час дії гуманітарного коридору Колотилівка-Покровка на кордоні Сумської області з Росією ним скористались понад 35 000 людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, коментуючи закриття єдиного пункту пропуску з РФ.

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"За час існування цього "коридору життя" до України повернулись понад 35 000 людей. Це велика кількість українців, які повернулись на свою рідну землю. За останні три доби з боку РФ робота цього пункту перетину кордону була припинена", – заявив Артюх.

Очільник Сумської ОВА з посиланням на прикордонників зазначив, що Україна готова відновити роботу гуманітарного коридору і створені всі умови для розміщення евакуйованих громадян.

Також він нагадав, що громадяни можуть повернутися на підконтрольну Україні територію, скориставшись пунктом пропуску Мокрани-Доманове на кордоні Волинської області з Білоруссю.

6 серпня Суспільне писало, що припинив роботу єдиний російський пункт пропуску "Колотилівка", що на кордоні із Сумською областю.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі LIGA.net пояснив ситуацію щодо перетину кордону з РФ.

пояснив ситуацію щодо перетину кордону з РФ. 7 серпня Верещук заявила, що через загострення ситуації на Сумському напрямку функціонування гуманітарного коридору Колотилівка-Покровка призупинено щонайменше на 10 діб.

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