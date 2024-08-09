ОВА: За время действия коридора Колотиловка-Покровка им воспользовались 35 000 украинцев

В настоящее время пункт пропуска на границе Сумской области с Россией не работает

Пункт пропуска (Фото: ресурс оккупантов)

За время действия гуманитарного коридора Колотиловка-Покровка на границе Сумской области с Россией им воспользовалось более 35 000 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, комментируя закрытие единственного пункта пропуска с РФ.

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"За время существования этого "коридора жизни" в Украину вернулись более 35 000 человек. Это большое количество украинцев, вернувшихся на свою родную землю. За последние трое суток со стороны РФ работа этого пункта пересечения границы была прекращена", — заявил Артюх.

Глава Сумской ОВА со ссылкой на пограничников отметил, что Украина готова возобновить работу гуманитарного коридора и созданы все условия для размещения эвакуированных граждан.

Также он напомнил, что граждане могут вернуться на подконтрольную Украине территорию, воспользовавшись пунктом пропуска Мокраны-Доманово на границе Волынской области с Беларусью.

6 августа Суспильне писало, что прекратил работу единственный российский пункт пропуска "Колотиловка" на границе с Сумской областью.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии LIGA.net объяснил ситуацию по пересечению границы с РФ.

объяснил ситуацию по пересечению границы с РФ. 7 августа Верещук заявила, что из-за обострения ситуации на Сумском направлении функционирование гуманитарного коридора Колотиловка-Покровка приостановлено по меньшей мере на 10 суток.

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