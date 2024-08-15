Sky News: ЗСУ можуть використовувати у Курській області британські танки Challenger 2

Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії. Джерело Sky News повідомило, що це стосується і танків Challenger 2

Танк Challenger 2 (Фото: ЕРА)

Телеканал Sky News із посиланням на обізнані джерела повідомив, що українські військові, ймовірно, використовують у Курській області британські танки Challenger 2.

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За інформацією Sky News, українські війська, ймовірно, використовували британські танки Challenger 2 під час наступу на територію Росії.

Якщо це підтвердиться, це буде перший випадок, коли британські танки, якими керують українські солдати, були використані в бою на території Росії, пишуть журналісти.

Міноборони Великої Британії відмовилось коментувати інформацію, Збройні Сили України – також.

Водночас Лондон підтвердив, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, згідно з політикою уряду. Джерело Sky News повідомило, що це стосується танків Challenger 2, і вказало, що вони були використані під час українського вторгнення, яке розпочалося 6 серпня.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський уперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

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