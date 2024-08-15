Sky News: ВСУ могут использовать в Курской области британские танки Challenger 2

Украина может использовать британское оружие на территории России. Источник Sky News сообщил, что это касается и танков Challenger 2

Танк Challenger 2 (Фото: ЕРА)

Телеканал Sky News со ссылкой на знающие источники сообщил, что украинские военные, вероятно, используют в Курской области британские танки Challenger 2.

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По информации Sky News, украинские войска, вероятно, использовали британские танки Challenger 2 при наступлении на территорию России.

Если это подтвердится, это будет первый случай, когда британские танки, управляемые украинскими солдатами, были использованы в бою на территории России, пишут журналисты.

Минобороны Великобритании отказалось комментировать информацию, Вооруженные Силы Украины – тоже.

В то же время, Лондон подтвердил, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, согласно политике правительства. Источник Sky News сообщил, что это касается танков Challenger 2, и указал, что они были использованы во время украинского вторжения, которое началось 6 августа.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

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