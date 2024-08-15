Нацгвардия: РФ перебрасывает в Курскую область резервы, поэтому на фронте так же горячо

Перебрасывая подразделения в Курскую область, РФ использует тыловые подразделения и резервы, поэтому интенсивность боевых действий не спала

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Россия перебрасывает в Курскую область тыловые подразделения и резервы, поэтому интенсивность боевых действий на территории Украины не спадает. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"Перебрасывая подразделения в Курскую область, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы", – заявил он, добавив, что из-за этого интенсивность боевых действий на территории Украины не спадает.

Ранее представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак сообщал LIGA.net, что с началом операции украинских военных на Курском направлении ситуация в Часовом Яру не изменилась.

Он отметил, что и соседние подразделения чувствуют то же самое.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

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