Нацгвардия: РФ перебрасывает в Курскую область резервы, поэтому на фронте так же горячо
Россия перебрасывает в Курскую область тыловые подразделения и резервы, поэтому интенсивность боевых действий на территории Украины не спадает. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
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"Перебрасывая подразделения в Курскую область, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы", – заявил он, добавив, что из-за этого интенсивность боевых действий на территории Украины не спадает.
Ранее представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак сообщал LIGA.net, что с началом операции украинских военных на Курском направлении ситуация в Часовом Яру не изменилась.
Он отметил, что и соседние подразделения чувствуют то же самое.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.
- 12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.
- В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.
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