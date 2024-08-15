Нацгвардія: РФ перекидає на Курщину тилові підрозділи, тому на фронті так само гаряче
Росія перекидає до Курської області тилові підрозділи та резерви, тому інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
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"Перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви", – заявив він, додавши, що через це інтенсивність бойових дій на території України не спадає.
Раніше представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак повідомляв LIGA.net, що з початком операції українських військових на Курському напрямку ситуація у Часовому Яру не змінилася.
Він зазначив, що і сусідні підрозділи відчувають те саме.
- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.
- 12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.
- Того самого дня Зеленський уперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.
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