"Все кроме Storm Shadow": Британия рассказала, что Украина может использовать в РФ

В Минобороны Соединенного Королевства не комментируют, применила ли Украина британские танки на территории РФ

Storm Shadow (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Украина может использовать полученное от Великобритании оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются. Об этом со ссылкой на спикера Министерства обороны Соединенного королевства пишет агентство Reuters.

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По словам чиновника, Украина имеет четкое право на самооборону против незаконных российских атак, что не исключает и проведение операций внутри РФ.

"В процессе передачи [вооружений] мы четко даем понять, что оборудование должно использоваться согласно международному праву", – сказал спикер.

Такая политика означает, что британские танки, противотанковые ракеты и другое военное оборудование, предоставленное Украине, можно использовать внутри России как часть защиты от российского вторжения, отмечает СМИ.

При этом остаются в силе ограничения использования ракет большой дальности Storm Shadow – их можно применять исключительно в пределах международно признанных границ Украины, передает агентство.

Также в военном ведомстве отказались комментировать информацию о том, что британские танки уже использовались на территории РФ. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники заявил , что украинские военные, вероятно, используют в Курской области британские танки Challenger 2.

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