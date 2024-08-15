"Все кроме Storm Shadow": Британия рассказала, что Украина может использовать в РФ
Украина может использовать полученное от Великобритании оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются. Об этом со ссылкой на спикера Министерства обороны Соединенного королевства пишет агентство Reuters.
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По словам чиновника, Украина имеет четкое право на самооборону против незаконных российских атак, что не исключает и проведение операций внутри РФ.
"В процессе передачи [вооружений] мы четко даем понять, что оборудование должно использоваться согласно международному праву", – сказал спикер.
Такая политика означает, что британские танки, противотанковые ракеты и другое военное оборудование, предоставленное Украине, можно использовать внутри России как часть защиты от российского вторжения, отмечает СМИ.
При этом остаются в силе ограничения использования ракет большой дальности Storm Shadow – их можно применять исключительно в пределах международно признанных границ Украины, передает агентство.
Также в военном ведомстве отказались комментировать информацию о том, что британские танки уже использовались на территории РФ. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники заявил , что украинские военные, вероятно, используют в Курской области британские танки Challenger 2.
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- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.
- 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение. Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта на Курщине, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв км территории, 82 населенных пункта, сообщил Главком.
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