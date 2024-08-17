Уничтоженные танки, памятник Ленину и укрытия: репортаж Associated Press из Суджи – фото

Россияне до сих пор не смогли эффективно отреагировать на нападение на Курскую область, которое стало самым большим со времен Второй мировой войны

Памятник Ленину в Судже (Фото: AP)

Корреспонденты информационного агентства Associated Press опубликовали репортаж из города Суджа Курской области, полностью контролируемого украинскими войсками.

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Российские войска до сих пор не смогли эффективно отреагировать на нападение на Курскую область, которое стало самым большим за весь период со времен Второй мировой войны, отмечают журналисты.

Суджа, расположенная в 10 км от границы, стала крупнейшим городом, оказавшимся под ударами украинских военных после начала их наступления на Курскую область 6 августа.

"Следы стремительного продвижения украинских сил можно увидеть вдоль дорог, ведущих в город. На траве, покрытой обломками, лежит знак со следами пуль, указывающий направления: слева – Украина, справа – Россия. Сгоревший танк стоит на обочине дороги", – говорится в материале.

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AP размышляет над судьбой Курской области. В частности, западные журналисты отмечают, что полный масштаб этой операции остается неизвестным.

"Станет ли Суджа разменной монетой на предстоящих переговорах о прекращении огня?" – говорится в сообщении.

14 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что операция ВСУ в Курской области действительно должна приблизить начало мирных переговоров с РФ, хотя у президента Владимира Зеленского не ожидают, что нынешние события сами по себе заставят Кремль свернуть агрессию.

Украинские чиновники и военные заявили, что минимальной целью наступления на Курск является отвлечение российских резервов от основных боевых действий на востоке Украины. В то же время, Москва пока не показывает никаких признаков вывода значительных сил из зоны боев или замедления их наступления.

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

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