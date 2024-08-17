Борис Джонсон: ВСУ в Курской области унизили Путина, дайте разрешение на удары вглубь РФ
Бывший премьер-министр Великобритании в колонке для таблоида Daily Mail выразил восхищение наступлением украинских военных в Курской области и призвал Лондон разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским авиабазам.
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Статья под заголовком "После недели тактического блеска Украина наконец-то может положить конец этой войне" была опубликована 16 августа.
Джонсон описывает, как Владимир Путин был раздражен во время доклада губернатора Курской области о проникновении ВСУ на российскую территорию, что, по его мнению, усугубило унижение российского диктатора.
Джонсон подчеркивает, что "Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории через неделю, чем россияне за год". Он также отмечает, что украинское наступление в Курской области показывает, как западные союзники недооценивали украинскую отвагу и решительность.
В итоге британский экс-премьер призвал прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия, такого как американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, чтобы остановить российские авиаудары.
15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Великобритании оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.
"Мы недооценивали их смелость — их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику — глубокую жажду в украинских сердцах выгнать войска Путина из каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отвергнуть бессмысленную путинобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца", – написал Джонсон.
Он также обратился к нынешнему премьеру Британии Киру Стармеру с просьбой активнее поддерживать Украину и помочь завершить войну.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.
- 16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.
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