Борис Джонсон: ВСУ в Курской области унизили Путина, дайте разрешение на удары вглубь РФ

Экспремьер Великобритании написал колонку для Daily Mail. Там он высказался о наступлении украинских сил в Курской области

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Бывший премьер-министр Великобритании в колонке для таблоида Daily Mail выразил восхищение наступлением украинских военных в Курской области и призвал Лондон разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским авиабазам.

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Статья под заголовком "После недели тактического блеска Украина наконец-то может положить конец этой войне" была опубликована 16 августа.

Джонсон описывает, как Владимир Путин был раздражен во время доклада губернатора Курской области о проникновении ВСУ на российскую территорию, что, по его мнению, усугубило унижение российского диктатора.

Джонсон подчеркивает, что "Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории через неделю, чем россияне за год". Он также отмечает, что украинское наступление в Курской области показывает, как западные союзники недооценивали украинскую отвагу и решительность.

В итоге британский экс-премьер призвал прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия, такого как американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, чтобы остановить российские авиаудары.

15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Великобритании оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.

"Мы недооценивали их смелость — их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику — глубокую жажду в украинских сердцах выгнать войска Путина из каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отвергнуть бессмысленную путинобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца", – написал Джонсон.

Он также обратился к нынешнему премьеру Британии Киру Стармеру с просьбой активнее поддерживать Украину и помочь завершить войну.

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