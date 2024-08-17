Знищені танки, пам'ятник Леніну та укриття: репортаж Associated Press із Суджі – фото
Кореспонденти інформаційного агентства Associated Press опублікували репортаж з міста Суджа Курської області, яке повністю контролюється українськими військами.
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Російські війська досі не змогли ефективно відреагувати на напад на Курську область, який став найбільшим за весь період з часів Другої світової війни, зазначають журналісти.
Суджа, розташована за 10 км від кордону, стала найбільшим містом, яке опинилося під ударами українських військових після початку їхнього наступу на Курщину 6 серпня.
"Сліди стрімкого просування українських сил можна побачити вздовж доріг, що ведуть до міста. На траві, вкритій уламками, лежить знак зі слідами куль, який вказує напрямки: ліворуч – Україна, праворуч – Росія. Згорілий танк стоїть на узбіччі дороги", – йдеться у матеріалі.
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AP розмірковує над долею Курської області. Зокрема, західні журналісти наголошують, що повний масштаб цієї операції залишається невідомим.
"Чи стане Суджа розмінною монетою на майбутніх переговорах про припинення вогню?" – йдеться у повідомленні.
14 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що операція ЗСУ в Курській області дійсно має наблизити початок мирних переговорів із РФ, хоча у президента Володимира Зеленського не чекають, що нинішні події самі собою змусять Кремль згорнути агресію.
Українські посадовці та військові заявили AP, що мінімальною метою наступу на Курськ є відволікання російських резервів від основних бойових дій на сході України. Водночас Москва поки що не показує жодних ознак виведення значних сил із зони боїв чи уповільнення їхнього наступу.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.
- 16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.
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