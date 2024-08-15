Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вдалу засідку на російських загарбників й ліквідували десяток окупантів у Курській області РФ. Відповідні кадри опублікували самі Сили спецоперацій. Наприкінці відео є зображення трупів, 18+.

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Як пояснюють військові, під час проведення спеціальних дій у російському тилу захисники знищили вантажівку, заповнену військовими РФ.

Частина із загарбників намагалася сховатися в посадці, але також була знищена спецпризначенцями ССО – ліквідовано десяток окупантів, зауважують у повідомленні.

"Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин. Після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках", – підсумовують Сили спецоперацій.

На відео показано знищення російської вантажівки українським захисником із ручним гранатометом, а також стрілецький бій серед дерев.

Наприкінці показано тіла ліквідованих окупантів та знищену автівку РФ.

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