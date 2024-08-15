Курська область. Українські спецпризначенці влаштували успішну засідку на вантажівку РФ – відео
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вдалу засідку на російських загарбників й ліквідували десяток окупантів у Курській області РФ. Відповідні кадри опублікували самі Сили спецоперацій. Наприкінці відео є зображення трупів, 18+.
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Як пояснюють військові, під час проведення спеціальних дій у російському тилу захисники знищили вантажівку, заповнену військовими РФ.
Частина із загарбників намагалася сховатися в посадці, але також була знищена спецпризначенцями ССО – ліквідовано десяток окупантів, зауважують у повідомленні.
"Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин. Після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках", – підсумовують Сили спецоперацій.
На відео показано знищення російської вантажівки українським захисником із ручним гранатометом, а також стрілецький бій серед дерев.
Наприкінці показано тіла ліквідованих окупантів та знищену автівку РФ.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада.
- 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив Головком.
- Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.
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