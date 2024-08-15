225 штурмовий батальйон показав кадри з Курської області – відео

Відео містить кадри взяття російських військових у полон, скидання триколору з адмінбудівлі країни-агресора тощо

Курська область (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Бійці 225 окремого штурмового батальйону опублікували нарізку відео з Курської області – там, зокрема, є кадри взяття російських військових у полон.

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"Поки керівництво Росії не може зрозуміти, що відбувається на "споконвічно російських землях", ми впевнено рухаємося далі. Підрозділ із білорусами працює: триколори падають на землю, росіяни здаються в полон, а "Ахмат" – просто чай. Диктатури обов'язково впадуть", – підписали військові ролик.

Днями 225 ОШБ опублікував фотодоказ розбиття підрозділу бойовиків "Ахмат" у Курській області.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський уперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

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