225-й штурмовой батальон показал кадры из Курской области – видео

Видео содержит кадры взятия российских военных в плен, сброс триколора с админздания страны-агрессора и т.д.

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона опубликовали нарезку видео из Курской области – там, в частности, есть кадры взятия российских военных в плен.

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"Пока руководство России не может понять, что происходит на "исконно русских землях", мы уверенно двигаемся дальше. Подразделение с беларусами работает: триколоры падают на землю, россияне сдаются в плен, а "Ахмат" – просто чай. Диктатуры обязательно упадут", – подписали военные ролик.

На днях 225 ОШБ опубликовал фотодоказательство, как разбили подразделение боевиков "Ахмат" в Курской области.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

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