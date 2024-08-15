Бойцы Сил специальных операций ВСУ совершили удачную засаду на российских захватчиков и ликвидировали десяток оккупантов в Курской области РФ. Соответствующие кадры опубликовали сами Силы спецопераций. В конце видео есть изображения трупов, 18+.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Как объясняют военные, во время проведения специальных действий в российском тылу защитники уничтожили грузовик, заполненный военными РФ.

Часть из захватчиков пыталась скрыться в посадке, но также была уничтожена спецназовцами ССО – ликвидировано десяток оккупантов, отмечают в сообщении.

"Для выполнения задания нашим воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках", – заключают Силы спецопераций.

На видео показано уничтожение российского грузовика украинским защитником с ручным гранатометом, а также стрелковое сражение среди деревьев.

В конце показаны тела ликвидированных оккупантов и уничтоженный автомобиль РФ.

Смотрите также: 225 штурмовой батальон показал кадры из Курской области – видео