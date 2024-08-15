Курская область. Украинские спецназовцы устроили успешную засаду на грузовик РФ – видео
Бойцы Сил специальных операций ВСУ совершили удачную засаду на российских захватчиков и ликвидировали десяток оккупантов в Курской области РФ. Соответствующие кадры опубликовали сами Силы спецопераций. В конце видео есть изображения трупов, 18+.
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Как объясняют военные, во время проведения специальных действий в российском тылу защитники уничтожили грузовик, заполненный военными РФ.
Часть из захватчиков пыталась скрыться в посадке, но также была уничтожена спецназовцами ССО – ликвидировано десяток оккупантов, отмечают в сообщении.
"Для выполнения задания нашим воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках", – заключают Силы спецопераций.
На видео показано уничтожение российского грузовика украинским защитником с ручным гранатометом, а также стрелковое сражение среди деревьев.
В конце показаны тела ликвидированных оккупантов и уничтоженный автомобиль РФ.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.
- 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил Главком.
- Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз.
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