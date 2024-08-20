Авіація Повітряних сил Збройних Сил України щодня завдає ударів по об’єктах росіян на Курському напрямку. Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук і оприлюднив відео бойової роботи.

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За його словами, на оприлюднених кадрах український винищувач завдає удару по підземному пункту управління керованою авіабомбою AASM Hammer. На відео видно, як після атаки здійнялись пожежі.

19 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав бойову роботу українських військових в Курській області.

На відео, опублікованому командувачем Сухопутних військ, можна побачити застосування ЗСУ важкої техніки проти окупантів. Крім того, на кадрах, знятих з безпілотника, зафіксовано групу російських військовополонених, які рухаються у супроводі.

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