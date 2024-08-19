Підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України успішно виконують поставлені завдання на Курському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк і оприлюднив відповідне відео.

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За його словами, українські військовослужбовці успішно виконують поставлені завдання та поповнюють обмінний фонд. Павлюк зазначив, що це дозволить швидше повернути з полону українців.

На відео, опублікованому командувачем Сухопутних військ, можна побачити застосування ЗСУ важкої техніки проти окупантів. Крім того, на кадрах, знятих з безпілотника, зафіксовано групу російських військовополонених, які рухаються у супроводі.

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