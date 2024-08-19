Командувач Сухопутних військ показав бойову роботу ЗСУ в Курській області – відео
Підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України успішно виконують поставлені завдання на Курському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк і оприлюднив відповідне відео.
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За його словами, українські військовослужбовці успішно виконують поставлені завдання та поповнюють обмінний фонд. Павлюк зазначив, що це дозволить швидше повернути з полону українців.
На відео, опублікованому командувачем Сухопутних військ, можна побачити застосування ЗСУ важкої техніки проти окупантів. Крім того, на кадрах, знятих з безпілотника, зафіксовано групу російських військовополонених, які рухаються у супроводі.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.
- 16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.
- 17 серпня Зеленський заявив, що плацдарм присутності ЗСУ в Курській області стає сильнішим.
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