Подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины успешно выполняют поставленные задачи на Курском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и обнародовал соответствующее видео.

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По его словам, украинские военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи и пополняют обменный фонд. Павлюк отметил, что это позволит быстрее вернуть из плена украинцев.

На видео, опубликованном командующим Сухопутными войсками, можно увидеть применение ВСУ тяжелой техники против оккупантов. Кроме того, на кадрах, снятых с беспилотника, зафиксирована группа российских военнопленных, двигающихся в сопровождении.

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