Командующий Сухопутными войсками показал боевую работу ВСУ в Курской области – видео
Подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины успешно выполняют поставленные задачи на Курском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и обнародовал соответствующее видео.
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По его словам, украинские военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи и пополняют обменный фонд. Павлюк отметил, что это позволит быстрее вернуть из плена украинцев.
На видео, опубликованном командующим Сухопутными войсками, можно увидеть применение ВСУ тяжелой техники против оккупантов. Кроме того, на кадрах, снятых с беспилотника, зафиксирована группа российских военнопленных, двигающихся в сопровождении.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.
- 16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.
- 17 августа Зеленский заявил, что плацдарм присутствия ВСУ в Курской области становится сильнее.
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