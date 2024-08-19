Зеленський: У Курській області Україна контролює понад 1250 км кв. та 92 населені пункти

Президент назвав цю операцію "найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У Курській області Росії Сили оборони України контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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За його словами, українські захисники продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області — і наразі Сили оборони контролюють понад 1250 км кв. та 92 населені пункти.

Зеленський зазначив, що на Курщині продовжується зміцнення українських позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду.

Президент назвав цю операцію "найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону", оскільки Україна вже здобула найбільшу кількість російських полонених за одну операцію: "І це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають".

Голова держави зазначив, що зараз Україна не може публічно говорити про те, які саме підрозділі залучені до Курської операції.

"Я хочу подякувати від нас усіх нашим героям. Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також – серед цілей нашої операції, тактичних цілей", – розповів Зеленський.

Раніше, 15 серпня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що операція у Курській області покращила ситуацію з поверненням військовополонених, але наявність діалогу з РФ не означає, що обмін точно відбудеться найближчим часом.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

17 серпня Зеленський заявив, що плацдарм присутності ЗСУ в Курській області стає сильнішим.

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