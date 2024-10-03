За 2015-2023 почти в семь раз выросло количество производителей дронов – Горбулин, Бадрак

Украинский оператор дронов (Иллюстративное фото: 35-я отдельная бригада морской пехоты)

С 2015 по 2023 год количество разработчиков и производителей дронов в Украине выросло с более чем 30 до около 200 предприятий, то есть почти в семь раз. Об этом заявили первый вице-президент Национальной академии наук, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в большом тексте для LIGA.net.

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Они отметили, что война России против Украины с 2014-го привела к "взрывному росту" количества оборонных разработок и оборонных производств.

Так, в 2015 году разработками и производством беспилотных авиационных комплексов (БАК) занималось более 30 предприятий, а для армии закупалась продукция пяти-семи фирм, в то же время в 2023 году их количество выросло уже до 200, отметили эксперты.

Они отметили, что "динамика поражает": в начале 2024 года в Силах обороны было 62 типа беспилотных авиакомплексов, а в августе этого года командующий новыми силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил уже о 170 видах БАК.

"Это одно из многих свидетельств имеющегося научно-конструкторского потенциала", – подытожили Горбулин и Бадрак.