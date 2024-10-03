За 2015-2023 почти в семь раз выросло количество производителей дронов – Горбулин, Бадрак
С 2015 по 2023 год количество разработчиков и производителей дронов в Украине выросло с более чем 30 до около 200 предприятий, то есть почти в семь раз. Об этом заявили первый вице-президент Национальной академии наук, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в большом тексте для LIGA.net.
Они отметили, что война России против Украины с 2014-го привела к "взрывному росту" количества оборонных разработок и оборонных производств.
Так, в 2015 году разработками и производством беспилотных авиационных комплексов (БАК) занималось более 30 предприятий, а для армии закупалась продукция пяти-семи фирм, в то же время в 2023 году их количество выросло уже до 200, отметили эксперты.
Они отметили, что "динамика поражает": в начале 2024 года в Силах обороны было 62 типа беспилотных авиакомплексов, а в августе этого года командующий новыми силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил уже о 170 видах БАК.
"Это одно из многих свидетельств имеющегося научно-конструкторского потенциала", – подытожили Горбулин и Бадрак.
- С 1 сентября вступили в силу ограничения Китая на экспорт гражданских дронов с целью использования в военных целях. Несколько представителей разработчиков отечественных дронов сообщали LIGA.net, что значительное количество комплектования для большинства украинских разработок закупают именно у Китая. Среди прочего, дронами украинского производства бьют по объектам на территории РФ.
- 16 сентября президент Зеленский заявил, что Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее. Конкретики он тогда не привел.
- 1 октября глава государства заявил, что Украина способна ежегодно производить 4 млн беспилотников, уже законтрактовано производство 1,5 млн дронов.