З 2015 до 2023 в Україні майже у сім разів зросла кількість виробників дронів – Горбулін, Бадрак
З 2015 до 2023 рік кількість розробників та виробників дронів в Україні зросла з понад 30 до близько 200 підприємств, тобто майже у сім разів. Про це заявили перший віцепрезидент Національної академії наук, колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у великому тексті для LIGA.net.
Вони зазначили, що війна Росії проти України з 2014-го спричинила "вибухове зростання" кількості оборонних розробок та оборонних виробництв.
Так, у 2015 році розробками та виробництвом безпілотних авіаційних комплексів (БАК) займалися понад 30 підприємств, а для армії закуповувалася продукція п'яти-семи фірм, водночас у 2023 році їхня кількість зросла вже до 200, зауважили експерти.
Вони зазначили, що "динаміка вражає": на початку 2024 року у Силах оборони було 62 типи безпілотних авіакомплексів, а у серпні цього року командувач новостворених Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив уже про 170 видів БАК.
"Це одне з багатьох свідчень наявного науково-конструкторського потенціалу", – підсумували Горбулін та Бадрак.
- З 1 вересня набрали чинності обмеження Китаю на експорт цивільних дронів з метою використання у військових цілях. Декілька представників розробників вітчизняних дронів повідомляли LIGA.net, що значну кількість комплектування для більшості українських розробок закуповують саме у Китаю. Серед іншого, дронами українського виробництва б'ють по об'єктах на території РФ.
- 16 вересня президент Зеленський заявив, що Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для неї. Конкретики він тоді не навів.
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