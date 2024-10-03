З 2015 до 2023 в Україні майже у сім разів зросла кількість виробників дронів – Горбулін, Бадрак

Український оператор дронів (Ілюстративне фото: 35 окрема бригада морської піхоти)

З 2015 до 2023 рік кількість розробників та виробників дронів в Україні зросла з понад 30 до близько 200 підприємств, тобто майже у сім разів. Про це заявили перший віцепрезидент Національної академії наук, колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у великому тексті для LIGA.net.

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Вони зазначили, що війна Росії проти України з 2014-го спричинила "вибухове зростання" кількості оборонних розробок та оборонних виробництв.

Так, у 2015 році розробками та виробництвом безпілотних авіаційних комплексів (БАК) займалися понад 30 підприємств, а для армії закуповувалася продукція п'яти-семи фірм, водночас у 2023 році їхня кількість зросла вже до 200, зауважили експерти.

Вони зазначили, що "динаміка вражає": на початку 2024 року у Силах оборони було 62 типи безпілотних авіакомплексів, а у серпні цього року командувач новостворених Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив уже про 170 видів БАК.

"Це одне з багатьох свідчень наявного науково-конструкторського потенціалу", – підсумували Горбулін та Бадрак.