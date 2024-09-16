Зеленський відреагував на обмеження щодо експорту дронів: Знаємо, як зробити, аби не стало критичним

Володимир Зеленський (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для неї, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", – заявив президент.

Інших деталей голова держави не повідомив.

Зеленський напряму не називає держави-експортери, але такі обмеження на безпілотники з 1 вересня ввела Китайська народна республіка (про рішення було оголошено ще 31 липня, але набуло чинності воно з початком осені).

Так, Міністерство торгівлі КНР заборонило експорт цивільних дронів з метою використання у військових цілях – карати порушників мають штрафами у 5-10 обсягів обороту експортера, який підпадає під заборону, але не менше ніж на 500 000 юанів (2,8 млн грн).

Про те, як заборона Китаю може вплинути і на РФ, і на Україну читайте у великому тексті LIGA.net .

. З квітня 2024 року Міністерство оборони України офіційно почало закуповувати китайські DJI Mavic для Збройних Сил України.

На початку 2024-го голова Мінцифри заявив, що цього року Україна досягне мети виробництва мільйона дронів на рік. Серед іншого, дронами українського виробництва б'ють по об'єктах на території РФ. Водночас декілька представників розробників вітчизняних дронів повідомляли LIGA.net, що значну кількість комплектування у більшості українських розробок закуповують саме у Китаю.

Читайте також: Китай заборонив експорт дронів. Аналітик Киричевський: Важко оцінити, хто більше постраждає