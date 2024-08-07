Китай заборонив експорт дронів. Аналітик Киричевський: Важко оцінити, хто більше постраждає

Пекін зміг досягти ефекту, коли усі сторони будь-яких конфліктів у світі залежать від постачань його ресурсів

Mavic (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський, коментуючи заборону Китаю на експорт усіх цивільних безпілотників, які могли б використовуватися як бойові, заявив, що спрогнозувати, кого це більше зачепить – Росію чи Україну, – поки важко. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту "Росіяни розібрали Magura до гвинтика". Хто лідирує у гонці дронів і до чого тут Китай.

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Киричевський зазначив, що ступінь глобальної залежності всього світу від різних технологій військового і подвійного призначення з Китаю настільки великий, що його треба окремо переосмислювати.

"Китай зміг досягти ефекту, коли усі сторони будь-яких потенційних конфліктів у світі залежать від постачань його ресурсів", – наголосив військовий експерт.

За його словами, якісні європейські компоненти та електроніка до засобів ураження – дуже коштовна річ. Саме тому європейські країни краще вкладуться в масштабне виробництво, наприклад, протитанкових ракет, а не БпЛА.

Тому поки важко передбачити, як рішення Китаю вплине на гонку безпілотних технологій та хто більше постраждає – Україна чи Росія. Ситуація надто динамічна, наголосив аналітик.

"Насправді ступінь залежності від Китаю значно вищий, ніж заведено очікувати. Йдеться не лише про електроніку, а й про різні спецметали та рідкоземельні метали, необхідні для оборонної промисловості. Які експортуються в Європу транзитом через територію Росії", – резюмував Киричевський.

31 липня Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону на експорт цивільних дронів із метою використання у військових цілях.

6 серпня Зеленський заявив, що на 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон безпілотників.

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