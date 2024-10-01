Україна здатна виробляти 4 млн дронів на рік, уже законтрактовано 1,5 млн – Зеленський

Прем'єр Шмигаль також заявляв, що Україна виготовить 1,5 млн безпілотників у 2024-му

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна здатна щорічно виготовляти 4 млн безпілотників, уже законтрактовано виробництво 1,5 млн дронів, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

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"Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 млн, і вже більш ніж 1,5 млн законтрактовано", – заявив він.

Раніше вдень прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Україна у 2024-му виготовить 1,5 млн безпілотників.

У лютому 2024-го очільник Мінцифри, віцепрем'єр Михайло Федоров повідомляв, що у 2024 році Україна досягне цілі виробництва 1 млн дронів на рік. Також він заявляв, що 90% безпілотників, які зараз країна використовує на полі бою, її ж виробництва.