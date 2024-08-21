Сили спецоперацій показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області – відео
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України вражають військову та інженерну техніку росіян у Курській області РФ. Про це повідомила пресслужба ССО й опублікувала кадри бойової роботи.
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Військові зазначили, що оператори ССО спільно з підрозділами Сил оборони, серед іншого, влучно знищують понтонні переправи в Курській області Росії.
На відео показані ураження ворожої інженерної техніки, а також виявлення та корегування вогню реактивних артилерійських систем HIMARS по мостах та понтонних переправах росіян.
Крім того, спільно з Силами оборони вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад боєкомплекту, пально-мастильних матеріалів, комплекс радіоелектронної боротьби та 152-мм гармату Д-20.
- 16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.
- 20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян в Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.
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