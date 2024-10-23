Романа Гладкого звільнили з посади начальника штабу Сил безпілотних систем

Роман Гладкий (Фото: Facebook-акаунт ВМС України)

Капітан першого рангу Роман Гладкий, призначений улітку цього року начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив штаб-сержант командування Сил безпілотних систем Олександр Ярмак.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Нам поміняли начальника штабу", – заявив Ярмак.

За його словами, на цю посаду вже призначили нову людину, однак хто це, він не уточнив. Ярмак наголосив, що особисто не знайомий із новим керівником, але "є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки".

Водночас Міністерство оборони у коментарі Українській правді підтвердило цю інформацію.

"За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних Сил України є неможливим. У зв’язку з цим 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади й переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву", – йдеться у заяві Міноборони.

Новим начальником штабу Сил безпілотних систем призначено полковника Олексія Халабуду, колишнього командира 28 окремої механізованої бригади ЗСУ, зазначили журналісти.

У серпні навколо призначення Гладкого виник скандал: так, нардепка Безугла заявила, що той нібито був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, має дружину з паспортом РФ, а його донька нібито виступала на спортивних змаганнях за Росію.

Цю ж інформацію повідомляв й OSINT-проєкт DeepState, додаючи відповідні скриншоти.

3 вересня СБУ повідомила, що не перевіряла Гладкого перед призначенням. Там додали: перевірка була у 2020-му щодо доступу до державної таємниці – тоді претензій не було.